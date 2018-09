Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.09.2018 Nr. 1

10.09 / Reifen zerstochen

Düshorn: Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Montag alle Reifen eines Pkw, der an der Straße Am Berge abgestellt war. Außerdem knickten sie die Scheibenwische ab und zerkratzten sämtliche Karosserieteile mit einem spitzen Gegenstand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

10.09 / Alleinbeteiligt gegen Baum

Wietzendorf: Auf der K 12, zwischen Wietzendorf und der B 3, Gemarkung Bockel kam es am Montag, gegen 13.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Bomlitzer war mit seinem Pkw aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei zog sich der 47-Jährige schwer Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die K 12 vollgesperrt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

10.09 / Lkw-Fahrer schwer verletzt

Essel / A 7: Auf der A 7, Gemarkung Essel, Fahrtrichtung Hannover kam es am Montag, gegen 16.20 Uhr am Stauende zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Der 45jährige Fahrer eines Sattelzugs aus dem Kreis Diepholz fuhr aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Sattelzug aus Rotenburg auf, verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 61jährige Fahrer des anderen Lkws wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 115.000 Euro geschätzt. Unfallbedingt kam es zu Verkehrsstörungen auf der Autobahn und der Umleitungsstrecke.

