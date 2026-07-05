Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Gyhum - Motorradfahrer stürzt bei Überholvorgang

Ein 34 jähriger Motorradfahrer aus Rotenburg wollte am Freitag gegen 18:30 Uhr eine Kolonne Pkw zwischen Wehldorf und Brüttendorf überholen. Als vor ihm jedoch einer der Pkw ebenfalls zum Überholen ausscherte, geriet der Motorradfahrer aufgrund seines eigenen Bremsvorganges ins Schleudern und stürzt. Hierbei verletzt er sich leicht.

Steinfeld - Pkw prallt gegen Baum

Am Sonntag, gegen 05:30 Uhr, kam es in Steinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Tarmstedt kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 21jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es waren diverse Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz und die L132 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Hinweise zum Sachverhalt werden bei der Polizei Zeven unter 04281/9592115 entgegen genommen.

Gnarrenburg - Pedelecfahrerin stößt mit Kopf gegen Ast und erleidet tödliche Verletzungen

Am Samstag wurde auf einem Schotterweg zwischen Dahldorf und Kuhstedt eine 81jährige Frau leblos neben ihrem Pedelec aufgefunden. Ersten Ermittlungen zur Folge stieß sie unglücklich gegen einen über den Weg ragenden Ast und zog sich dadurch schwere Kopfverletzungen zu, welchen sie schließlich erlag. Hinweise zum Sachverhalt werden bei der Polizei Bremervörde unter 04761/7489115 entgegen genommen.

Bremervörde - Streitigkeiten eskalieren

Am frühen Sonntag morgen kommt es in Bremervörde zu einer Bedrohung mit einer so genannten Pfefferpistole. Der 40jährige alkoholisierte Täter wollte hierbei offenbar schon länger bestehende Streitigkeiten "klären" und bedroht seine beiden Nachbarn in diesem Zuge mit einer besonderen Pistole zum Versprühen von Pfefferspray. Außerdem kommt es zu Körperverletzungen. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes wurden dem Täter die Pfefferpistole und weitere Waffen abgenommen. Zudem wurden verbotene Betäubungsmittel gefunden. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Rotenburg - Bedrohung mehrerer Personen mit Messer

Am späten Abend des 04. Juli kam es am Bahnhof in Rotenburg zu einem Polizeieinsatz wegen der Bedrohung mehrerer Personen. Ein 19jähriger Mann aus der Samtgemeinde Fintel war zunächst mit zwei derzeit unbekannten Opfern in Streit geraten und habe diese mit einem großen Küchenmesser bedroht, worauf sie auf Fahrrädern geflohen sind. Auch andere Personen fühlten sich durch das Verhalten eingeschüchtert und konnten durch ihre Hinweise der Polizei helfen, dem Täter habhaft zu werden. Das Messer konnte dem Täter abgenommen werden. Ein Schnelltest ergab einen Wert über 2 Promille. Hinweise zum Sachverhalt werden bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947115 entgegen genommen.

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