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POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der A1: Tesla überschlägt sich - Fahrerin alkoholisiert ++ Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und mit unzulässigem Fahrzeug unterwegs ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schwerer Unfall auf der A1: Tesla überschlägt sich - Fahrerin alkoholisiert ++

BAB 1/Horstedt. Gestern Abend gegen 22.15 Uhr kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe der Gemarkung Horstedt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem Tesla die Autobahn, als sie vermutlich infolge ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb beschädigt auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Am Tesla entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.

++ Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und mit unzulässigem Fahrzeug unterwegs ++

Ostereistedt. Zeugen meldeten der Polizei gestern gegen 16.30 Uhr einen Pkw mit auffälliger Fahrweise in der Schulstraße.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 53-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,06 Promille. Darüber hinaus war der von ihm geführte Pkw nicht zugelassen.

Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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