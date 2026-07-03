Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerpunktkontrollen in Bremervörde

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Gestern führten spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion Rotenburg gemeinsam mit örtlichen Einsatzkräften sowie mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektionen Stade und Cuxhaven umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Bremervörder Stadtgebiet durch. Schwerpunkte der Maßnahmen lagen insbesondere in der Bekämpfung krimineller Strukturen und der Verkehrssicherheit.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte knapp 100 Personen und 52 Fahrzeuge. Neben zahlreichen Pkw standen auch E-Scooter im Fokus der Kontrollen, da diese statistisch an einer Vielzahl von Verkehrsunfällen beteiligt sind.

Gerade bei den E-Scootern stellten die Beamten erneut zahlreiche Verstöße fest. So waren mehrere Personen zu zweit auf den Fahrzeugen unterwegs, missachteten Verkehrsregeln oder fuhren trotz Rotlichts in Kreuzungsbereiche ein. Insbesondere im Bereich der Fußgängerzone wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Ein Fahrzeugführer aus Hamburg musste eine Blutprobe abgeben, nachdem sich der Verdacht ergeben hatte, dass er vor Fahrtantritt Cannabis und Amphetamine konsumiert hatte. Zudem stellten die Einsatzkräfte eine 28-jährige Lkw-Fahrerin fest, gegen die ein offener Haftbefehl bestand. Durch die Zahlung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrages konnte sie ihre Verhaftung abwenden.

Darüber hinaus wurden Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt.

Die Kontrollmaßnahmen wurden von vielen Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen und stießen überwiegend auf positive Resonanz. Neben der Ahndung von Verstößen legte die Polizei großen Wert auf verkehrserzieherische Gespräche, um das Verständnis für Verkehrsregeln zu fördern und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Die Polizeiinspektion Rotenburg kündigt an, auch künftig regelmäßig Schwerpunktkontrollen unter anderem in den Bereichen Verkehrssicherheit, kriminalitätsbelasteten Familienstrukturen, Autoposer- und Raserszene sowie Betäubungsmittelkriminalität durchzuführen.

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