Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremervörde: Schockanrufe mit pietätloser Legende ++ Zeugen gesucht: Unfallflucht bei der Kreismusikschule ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Bremervörde: Schockanrufe mit pietätloser Legende ++

Bremervörde. Am frühen Nachmittag des vergangenen Dienstags meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei und erstatteten Anzeige wegen sogenannter Schockanrufe. Unbekannte Betrüger teilten den Angerufenen mit, ihre Tochter befinde sich schwer an Krebs erkrankt in einem Krankenhaus. Nur wenn kurzfristig Geld für angeblich lebenswichtige Medikamente gezahlt werde, bestehe eine Überlebenschance.

Auch hierbei handelt es sich um eine perfide und pietätlose Betrugsmasche, mit der Kriminelle versuchen, die Sorge und Angst der Betroffenen auszunutzen, um an deren Geld zu gelangen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Form des Telefonbetrugs. Seien Sie misstrauisch, wenn am Telefon Geldforderungen unter dem Vorwand einer Notlage gestellt werden. Sprechen Sie insbesondere mit älteren Familienangehörigen, Freunden und Bekannten über diese Betrugsmasche und sensibilisieren Sie sie für derartige Anrufe.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps zum Schutz vor Schockanrufen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

++ Zeugen gesucht: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Kreismusikschule ++

Rotenburg. Bereits am Montag, den 29.06.2026, zwischen 08.15 Uhr und 13.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Kreismusikschule in der Freudenthalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Toyota und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261 947-0 zu melden.

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