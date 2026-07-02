Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Königspython auf Bauernhof entdeckt - Polizei sucht Zeugen

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde/Mehedorf. Bereits am 29.06.2026 wurden Beamte der Bremervörder Polizei zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße An der Höhne gerufen. Mitarbeitende des Betriebes hatten auf dem Hof eine Königspython entdeckt.

Die Einsatzkräfte konnten das Tier ohne Zwischenfälle einfangen und der Stadt Bremervörde übergeben. Von dort wurde die Schlange nach Lüneburg gebracht, versorgt und artgerecht untergebracht.

Da Königspythons in Deutschland nicht in freier Wildbahn vorkommen, besteht der Verdacht, dass das Tier von seinem Halter oder seiner Halterin ausgesetzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Schlange oder zu deren Halter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 74890 zu melden.

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