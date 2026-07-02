Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zugriff: Zwei Festnahmen nach Wohnungseinbruch in Elsdorf/Rüspel

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden, der Polizeiinspektion Verden/Osterholz und der Polizeiinspektion Rotenburg

Verden/Osterholz/Rotenburg. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Rotenburg sowie der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz der Polizeiinspektion Verden/Osterholz führen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden seit April 2026 intensive Ermittlungen gegen insgesamt sechs Beschuldigte wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Der Tätergruppierung aus Braunschweig, Hildesheim und Hollenstedt wird vorgeworfen, seit mindestens März 2026 eine Vielzahl von Wohnungseinbruchdiebstählen in den Landkreisen Rotenburg (Wümme) und Osterholz begangen zu haben.

Nach intensiven verdeckten Ermittlungen erfolgte gestern (01.07.2026) der Zugriff bei zwei mutmaßlichen Bandenmitgliedern. Ein 42-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau wurden kurze Zeit nach einem Wohnungseinbruch in Elsdorf (Ortsteil Rüspel) durch Kräfte einer Spezialeinheit in Rhadereistedt vorläufig festgenommen. In dem gestoppten Tatfahrzeug (Pkw Opel) konnte mutmaßliches Diebesgut sowie Tatwerkzeug sichergestellt werden.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung in Hollenstedt wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Neben einer Bargeldsumme im mittleren vierstelligen Bereich und Schmuck wurde weiteres Diebesgut aufgefunden, das nach derzeitigem Ermittlungsstand früheren Taten zugeordnet werden konnte.

Die Vorführung der beiden Beschuldigten beim Amtsgericht Verden ist für den heutigen Tag vorgesehen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den weiteren mutmaßlichen Bandenmitgliedern sowie möglichen weiteren Taten, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell