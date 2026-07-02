Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Visselhövede: 74-jähriger Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Rotenburg (Wümme) (ots)

Visselhövede/Lüdingen. Bereits am 25.06.2026, gegen 08:30 Uhr, kam ein 74-jähriger Mann aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) mit seinem Pkw der Marke BMW samt Anhänger auf der Strecke zwischen Lüdingen und Wittorf, kurz hinter dem Ortsausgang von Lüdingen in Fahrtrichtung Wittorf, aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Birke.

Der 74-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am 29.06.2026, vier Tage nach dem Unfall, erlag der Mann dort seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen ist.

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