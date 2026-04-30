Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Öffentlichkeitsfahndung: 39-Jähriger aus Krankenhaus in Rotenburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Die Polizei sucht seit etwa 15.30 Uhr des heutigen Tages nach dem 39-jährigen Salamu Vahaevic Gadaev. Der Mann befand sich zuvor zur Behandlung im Rotenburger Krankenhaus, entfernte sich jedoch in der Nacht von gestern auf heute eigenständig und entgegen bestehender Absprachen.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes geht die Polizei von einer akuten Lebensgefahr für Herrn Gadaev aus. Er ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Zudem muss wegen seines Krankheitsbildes angenommen werden, dass der 39-Jährige die bestehende Lebensgefahr selbst nicht erkennt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgefunden werden.

Der Vermisste hat keinen festen Wohnsitz, hielt sich in der Vergangenheit jedoch überwiegend im Raum Rotenburg (Wümme) auf.

Personenbeschreibung:

- etwa 171 cm groß, hagere Statur - spricht Deutsch mit russischem Akzent - bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzem Kapuzenpullover - Vollbart

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Gadaev geben kann, wird gebeten, sich umgehend über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Achtung: Beim Antreffen der Person wird dringend davon abgeraten, ihn eigenständig anzusprechen. Verständigen Sie stattdessen die Polizei.

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