POL-ROW: Öffentlichkeitsfahndung: 13-jährige Asta F. aus Helvesiek vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Seit Montag, dem 26. Januar 2026, sucht die Polizei Rotenburg nach der 13-jährigen Asta F.

Das Mädchen verließ gegen 06:30 Uhr ihre Wohneinrichtung in Helvesiek (Bereich Rehr), um mit dem Bus zur Schule zu fahren. Dort ist sie jedoch nicht angekommen. In den Schulbus ist das Mädchen nicht eingestiegen. Nach den bisherigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Straftat oder eine akute Fremd- oder Eigengefährdung.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich das Kind eigenständig auf den Weg nach Hamburg gemacht haben könnte. Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden des Mädchens geführt haben, bitten wir nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Asta F. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 155 cm groß und schlank - langes, schwarzes Haar - spricht akzentfreies Hochdeutsch - Bekleidung: khakifarbene lange Jacke, schwarze Hose

Ein Foto der Vermissten ist dieser Mitteilung beigefügt.

Zeugenaufruf: Wer hat Asta F. seit Montagmorgen gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-947-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Wer die Vermisste aktuell sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen.

