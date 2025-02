Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Korrekturmeldung-Raub und Freiheitsberaubung in Westervesede++Zeugenaufruf nach Unfall vor Kita++Fahrer flüchtet mit überhöhter Geschwindigkeit++

Rotenburg (ots)

++Korrekturmeldung - Raub und Freiheitsberaubung in Westervesede++

Westervesede. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und Freiheitsberaubung nach einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 11:30 Uhr ereignet hat. Ein maskierter Täter klingelte bei einer 77-jährigen Frau aus Westervesede und forderte Geld. Als die Frau dieser Aufforderung nicht nachkam, schubste der Täter sie unter weiteren Forderungen zurück in den Hausflur. Anschließend drängte er sie die Kellertreppe hinunter, wobei sie stürzte. Der Täter richtete sie gewaltsam wieder auf, wodurch sie Prellungen erlitt. Anschließend verschloss er die Kellertür und entwendete aus einer im Flur liegenden Geldbörse 20 Euro. Während der Täter fliehen konnte, benachrichtigte die 77-Jährige ihre Tochter, die wiederum die Polizei alarmierte. Durch die Polizeikräfte konnte die Frau sodann aus dem Keller befreit werden. Die Frau erlitt einen Schock.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04261/9470 zu melden.

++Zeugenaufruf nach Unfall vor Kita in Bremervörde - Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort++

Bremervörde. Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat gestern zwischen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr einen Parkplatzsperrbügel vor dem Haupteingang einer Kindertagesstätte in der Bürgermeister-Hey-Straße beschädigt, als er auf den Parkplatz ein- oder ausfuhr. Nach dem Vorfall entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um ein schwarzes oder dunkelgraues Auto handelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04761-74890 zu melden.

++Unbekannter Fahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtet Anhaltesignal++

Scheeßel. In den heutigen Morgenstunden, gegen 00:10 Uhr, kam es in Scheeßel zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und dem bislang unbekannten Fahrer eines BMW 640d. Die Beamten der Rotenburger Polizei wollten im Bereich des Vareler Wegs, auf Höhe der Eichenschule, den Fahrzeugführer eines BMW kontrollieren. Nachdem der Fahrer durch das "Stopp-Signal" zum Anhalten aufgefordert wurde, beschleunigte dieser jedoch und entzog sich so der Kontrolle. Der Fahrer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt sowie durch die Ortschaften Helvesik, Lauenbrück, Vahlde, Fintel und Großenwede. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h wurde die Fahndung nach dem Fahrzeug abgebrochen, um die Sicherheit der Insassen des BMW 640d sowie anderer Verkehrsteilnehmer nicht weiter zu gefährden. Der Pkw konnte sich schließlich im Bereich Lünzen, Hemslingen der Kontrolle entziehen.

Die Ursache für die Flucht und das rücksichtslose Verhalten des Fahrers bleibt bislang unbekannt. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht gefährdet wurden, sowie Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04261/9470 zu melden.

