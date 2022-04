POL-ROW: ++ WhatsApp-Betrüger machen Kasse ++ Wilde Jagd über die Autobahn - Polizei sucht Augenzeugen ++ Zementsiloschläuche auf der Autobahn verloren ++

Polizeiinspektion Rotenburg

WhatsApp-Betrüger machen Kasse

Kalbe. Ein 62-jähriger Mann ist am Mittwoch auf einen unbekannten WhatsApp-Betrüger hereingefallen. Er habe am frühen Morgen eine Nachricht von seinem vermeintlichen Sohn erhalten, wonach dessen Handy kaputtgegangen sei. Er nutze jetzt ein neues Handy mit der angezeigten Nummer. Wegen des neuen Smartphones habe er allerdings Probleme mit dem Mobilzugang seines Online-Bankings und könne eine wichtige Rechnung für einen Laptop und ein iPhone nicht bezahlen. Der "Sohn" bat den Mann, ihm dringend 1.682,26 Euro zu überweisen. Ansonsten käme er in Schwierigkeiten. Dem Vater erschien das Anliegen glaubhaft. Er überwies den Betrag. Als sich der Mann später mit seiner Ehefrau über den Vorfall unterhielt, kamen Zweifel auf. Ein Rückruf bei dem Sohn auf dessen ursprünglicher Handynummer zeigte, dass der 62-Jährige einem Schwindel aufgesessen war.

Wilde Jagd über die Autobahn - Polizei sucht Augenzeugen

Sittensen/A1. Nach einem gefährlichen Vorfall auf der Hansalinie A1 am Dienstagnachmittag suchen die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Augenzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr zwischen dem Fahrer eines schwarzen BMW X5 mit roten (Händler)-kennzeichen aus Hamburg und dem Fahrer eines weißen Skoda Octavia bei hoher Geschwindigkeit zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen. Diese Auseinandersetzung mit dichtem Auffahren und Ausbremsen habe sich über eine Strecke von etwa 30 Kilometern zwischen den Rastanlagen Ostetal Nord und Grundbergsee Nord in Fahrtrichtung Bremen hingezogen. An der Rastanlage Grundbergsee sei es dann zu einem Katz- und Mausspiel der Beteiligten gekommen. Da zu dieser Zeit lebhafter Verkehr auf der A1 herrschte und auch die Rastanlage Grundbergsee gut besucht war, hofft die Polizei auf Zeugenaussagen. Mitteilungen erbitten die Beamten unter Telefon 04282/594141-0.

Zementsiloschläuche auf der Autobahn verloren

Sittensen/Heidenau/A1. Einen außergewöhnlichen Fund auf der Hansalinie A1 vermeldet die Autobahnpolizei Sittensen. Kurz vor der Anschlussstelle Heidenau in Fahrtrichtung Hamburg bemerkten mehrere Verkehrsteilnehmer auf dem Hauptfahrstreifen zwei zusammenhängende Zementsiloschläuche von jeweils etwa zweieinhalb Metern Länge und informierten die Polizei. Eine Streifenbesatzung erreichte die Gefahrenstelle schnell und räumte das gefährliche Hindernis von der Fahrbahn. Die sichergestellten Schläuche können bei der Autobahnpolizei in Sittensen vom Eigentümer abgeholt werden. Rückruf dazu bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Hansalinie A1 - Haftbefehle auf der Autobahn vollstreckt

Sittensen/A1. Bei Verkehrskontrollen auf dem Autobahnparkplatz Hatzte an der Hansalinie A1 sind Beamten der Autobahnpolizei Sittensen am Mittwochabend gleich zwei Männer ins Netz gegangen, gegen die jeweils ein Haftbefehl vorlag. Gegen 20 Uhr überprüften sie zunächst einen 41-jährigen Mann, der als Beifahrer in einem Auto saß. In den polizeilichen Auskunftssystemen wurde ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn angezeigt. Demnach hat der Mann eine Restfreiheitsstrafe von 8 Jahren wegen zweifachen versuchten Totschlags zu verbüßen. Er wurde im Anschluss an die Kontrolle direkt in die Justizvollzugsanstalt nach Bremervörde gebracht. Drei Stunden später geriet ein 43-jähriger Mann bei einer ähnlichen Verkehrskontrolle ins Visier der Autobahnpolizei. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Nach Zahlung von 1.500 Euro konnte er allerdings seinen Weg fortsetzen.

Unehrlicher Finder nimmt Einkaufstasche mit

Bremervörde. Ein unehrlicher Finder hat am Mittwochabend eine 41-jährige Bremervörderin um den Inhalt ihrer Einkaufstasche gebracht. Nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt an der Bremer Straße vergaß die Frau ihre Tasche am Einkaufswagenstand. Ein Unbekannter fand die Tasche und nahm sie mit auf eine Behindertentoilette. Dort plünderte er den Inhalt und nahm die Geldbörse mit Bargeld, Personalausweis und Bankkarten an sich. Die Tasche und ein Handy ließ er zurück.

Einbruch in Postfiliale

Sottrum. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Filiale der Deutschen Post an der Straße Lienworth eingedrungen. Um 4.18 Uhr brachen sie zwei gläserne Schiebetüren auf und betraten das Gebäude. Dort suchten sie offenbar nach Beute, wurde aber nicht fündig. Der Schaden, den die Täter beim Eindringen angerichtet haben, ist allerdings beträchtlich.

