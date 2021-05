Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Richard-Wagner-Straße - Polizei bittet um Hinweise ++ Mofafahrer unter Alkohol und Drogen ++ 71-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht in der Richard-Wagner-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich von Montag auf Dienstag im Richard-Wagner-Wagner ereignet hat, suchen die Beamten der Zevener Polizei nach einem unbekannten Radfahrer oder Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Unbekannte zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr etwa 50 Meter vor der Einmündung in die Kanalstraße mit seinem Rad auf einen, am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Caddy aufgefahren sein. Durch die Kollision ist der Lack beschädigt worden. Außerdem wurden die Fahrerseite und der Kotflügel eingedellt. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund zweitausend Euro. Hinweise zur Ermittlung des Verursachers bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Mofafahrer unter Alkohol und Drogen

Scheeßel/Jeersdorf. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Dienstagabend einen 23-jährigen Mofafahrer aus dem Verkehr gezogen. Dem jungen Mann wird vorgeworfen das motorisierte Zweirad unter Alkohol- und Drogeneinfluss gelenkt zu haben. Die Beamten waren gegen 23 Uhr in der Hetzweger Straße auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Außerdem bemerkten die Polizisten typische Anzeichen von Drogenkonsum. Der Mofafahrer räumte ein, am Nachmittag einen Joint und zuvor auch Kokain zu sich genommen zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

71-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße ist eine 71-jährige Radfahrerin am Dienstagnachmittag verletzt worden. Eine 40-jährige Autofahrerin hatte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Seat von einem Grundstück auf die Straße fahren wollen. Dabei übersah sie vermutlich die auf dem Geh- und Radweg fahrende Seniorin. Durch die Kollision kam die 71-Jährige zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Unfall auf der Kreuzung - Zwei Menschen verletzt

Scheeßel/Jeersdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 131 sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte gegen 18 Uhr an der Kreuzung zum Jeersdorfer Waldweg/In'n Dörp mit seinem Audi nach links abbiegen wollen und dabei den von rechts kommenden Fiat einer 24-Jährigen vermutlich übersehen. Nach der Kollision wurde ihr Wagen gegen den verkehrsbedingt haltenden VW Multivan eines 26-Jährigen geschoben. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die Frau im Fiat erlitten leichten Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 16.000 Euro.

Sattelzug kollidiert mit Pkw - 74-jähriger Fahrer verletzt

Tarmstedt. Am Montagnachmittag ist ein 74-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wilstedter Straße/Poststraße verletzt worden. Ein 42-jähriger Kraftfahrer hatte gegen 16.45 Uhr mit einem Sattelzug von der Wilstedter Straße nach rechts in die Poststraße abbiegen wollen. Dabei schwenkte das große Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW Golf des Senioren. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund achttausend Euro.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Scheeßel. Am Dienstagmittag ist eine 78-jährige Frau in einem Discounter am Vahlder Weg Opfer von Taschendieben geworden. Die Scheeßelerin trug ihr dunkelrotes Lederportemonnaie in ihrer Handtasche bei sich. Unbemerkt gelang es den Dieben, die Geldbörse zu stehlen. Darin befand sich Bargeld.

Diebesbande bestiehlt Senioren auf dem Discounter-Parkplatz

Rotenburg. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagvormittag drei Taschendiebe bei der Arbeit beobachtet und anschließend die Polizei verständigt. Nach seinen Angaben habe einer der Täter einen älteren Mann auf dem Parkplatz eines Discounters an der Brauerstraße angesprochen. Während er den Senioren ablenkte, griff eine Komplizin in dessen Gesäßtasche. Vermutlich hat die Unbekannte dabei ein Portemonnaie gestohlen. Als der Zeuge das Diebe-Duo ansprach, ergriffen beide mit einem weiteren Komplizen die Flucht in einem grauen Opel Caravan mit polnischen Kennzeichen. Weil der Geschädigte noch unbekannt ist, bittet ihn die Polizei sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Auto am Reiterhof aufgebrochen

Fintel. Während ein 49-jähriger Mann am Montagabend in der Finteler Feldmark mit seinem Hund spazieren ging, haben unbekannte Täter seinen Mercedes aufgebrochen. Der Wagen stand zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Seitenstreifen gegenüber dem Reiterhof an der Straße Nuddelhof. In diesem Zeitraum schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe ein und nahmen eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer und ein Schneidegerät heraus. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Auto aufgebrochen

Gyhum. Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in einem Wendehammer an der Straße An der Autobahn einen Audi aufgebrochen. Dazu schlugen sie eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen die Täter eine kleine Tasche mit Bargeld, Ausweisdokumenten und Bankkarten mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell