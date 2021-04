POL-ROW: ++ 17-jährige Bikerin bei Unfall verletzt ++ 25-jähriger Biker kommt zu Fall ++ 82-Jähriger beim Einkaufen bestohlen ++ Ohne Fahrerlaubnis bei nächtlicher Ausfahrt erwischt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

17-jährige Bikerin bei Unfall verletzt

Scheeßel. Am Donnerstagvormittag ist eine 17-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt worden. Eine 67-jährige Autofahrerin war gegen 11 Uhr mit ihrem Hyundai vom Parkplatz der Sparkasse gefahren und hatte dabei vermutlich nicht auf die querende junge Bikerin geachtet. Die 17-Jährige kam nach der Kollision zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über fünftausend Euro.

25-jähriger Biker kommt zu Fall

Westervesede. Leichte Verletzungen hat sich ein 25-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagvormittag bei einem Sturz mit seiner KTM zugezogen. Der junge Mann war gegen 11 Uhr in der Straße Tavenhorn unterwegs, als die Vorderradbremse seiner Maschine nach einem Bremsmanöver blockierte. Mit einigen Hautabschürfungen wurde der Mann im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

82-Jähriger beim Einkaufen bestohlen

Sittensen. Am Donnerstagvormittag ist ein 82-jährigen Mann beim Einkaufen in einem Discounter an der Stader Straße bestohlen worden. Der Senior trug seine Geldbörse in der Jackentasche bei sich. Die Diebe nutzten einen günstigen Moment und schnappten sie sich. Im Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch der Personalausweis und Bank- und Kundenkarten.

Ohne Fahrerlaubnis bei nächtlicher Ausfahrt erwischt

Bötersen. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Freitag die Fahrt eines 19-Jährigen auf einem "geliehenen" Kleinkraftrad gestoppt. Der junge Mann war gegen 1.30 Uhr mit der Honda auf der Kreisstraße 202 unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug besaß. Außerdem wusste der Eigentümer nicht von dem nächtlichen Ausflug. Der 19-Jährige hatte das Kleinkraftrad unbefugt in Gebrauch genommen.

Einbruch in Spedition

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch ist es zu einem weiteren Einbruch gekommen. In der Industriestraße versuchten unbekannte Täter zunächst erfolglos die Tür zu einer Spedition aufzubrechen. Dann warfen sie einfach eine Fensterscheibe ein. In dem Firmengebäude fanden die Eindringlinge zwei Fahrzeugschlüssel und nahmen sie mit.

Jugendliche schlagen Fensterscheibe ein

Zeven. Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr sind zwei Jugendliche dabei beobachtet worden, wie sie an der Bremer Straße die Fensterscheibe einer Lagerhalle eingeschlagen und einen Briefkasten aufgebrochen haben. Auf ihren Fahrrädern machten sie sich aus dem Staub.

