Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Corona beschäftigt die Polizei - Beamten versorgen infizierte Seniorin ++ Mit Gespann auf der Autobahn - 21-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++

RotenburgRotenburg (ots)

Corona beschäftigt die Polizei - Beamten versorgen infizierte Seniorin

LK Rotenburg. Gleich mehrere Verfahren wegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz musste die Polizei im Landkreis Rotenburg am vergangenen Wochenende gegen Betroffene einleiten, die die Auflagen der Corona-Bestimmungen zum Teil sicher bewusst missachtet haben.

Bei den Kontrollen im Rotenburger Stadtgebiet wurde die Polizeiinspektion, wie schon in den vergangenen Wochen, auch am Sonntag durch Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Lüneburg unterstützt. Während der Fußstreifen im Stadtgebiet trafen sie sieben Personen ohne die erforderliche Mund-Nase-Bedeckung an.

In Zeven stoppte die Polizei am Sonntag ein Auto mit drei Insassen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass sie aus drei unterschiedlichen Haushalten stammten. In der Stadt trafen Beamte auf eine 4-köpfige Personengruppe. Sie standen eng beieinander und stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Die Betroffenen mussten sich voneinander entfernen.

Ähnliches verzeichnete die Autobahnpolizei Sittensen. Bei ihren Kontrollen auf der Hansalinie A1 wurden sie auf ein mit mehreren Personen besetztes Auto aufmerksam. Es stellte sich auch hier heraus, dass alle Insassen zu unterschiedlichen Haushalten gehörten.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Bremervörder Polizei von einem besorgten Zeugen über eine offenbar verwirrte, ältere Dame informiert. Sie hielt sich gegen 4 Uhr früh nur spärlich bekleidet auf dem Gelände einer Tankstelle an der Zevener Straße auf. Eine Streifenbesatzung fand heraus, dass es sich um eine 81-jährige Bewohnerin eines nahegelegenen Altenheims handelte. Mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand und der Mund-Nase-Bedeckung versorgten die Beamten die frierende Frau mit dem Nötigsten und sorgten dafür, dass sie zurück in ihre Wohnung kam. Ein Corona-Schnelltest, der kurz darauf durchgeführt wurde, zeigte ein positives Ergebnis bei ihr an. Um die Kolleginnen und Kollegen der diensthabenden Schicht nicht zu gefährden, musste die eingesetzten Beamten noch in der Nacht ihren Dienst beenden.

Mit Gespann auf der Autobahn - 21-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Elsdorf/A1. Am Samstagnachmittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen einen 21-jährigen Autofahrer aus Sachsen aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 16.30 Uhr auf der A1 mit einem Pkw-Anhänger-Gespann in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse BE war. Die Polizei leitete gegen ihn und den Fahrzeughalter, der die Fahrt geduldet hat, ein Strafverfahren ein.

Führerschein nicht umgeschrieben

Bockel/A1. Ohne Fahrerlaubnis ist ein 29-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag auf der A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann legte den Beamten einen angelaufenen moldawischen Führerschein vor. Da er seit längerer Zeit seinen Wohnsitz in Deutschland hat, hätte er seine Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. So muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell