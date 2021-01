Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Raub auf ARAL Autohof in Bockel ++

Polizeiinspektion Rotenburg (W.)Polizeiinspektion Rotenburg (W.) (ots)

Zeven/Bockel: ++Raub auf Aral Autohof in Bockel++ Zwei noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Mitarbeiterin des Aral Autohofes in Bockel überfallen. Das 68-jährige Opfer aus der Samtgemeinde Bothel hielt sich gegen 03:00 Uhr im Verkaufsraum auf, als einer der männlichen Täter vermummt die Tankstelle betrat und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderte. Das Opfer öffnete daraufhin die Kasse und übergab dem Täter die Einnahmen. Anschließend verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete gemeinsam mit dem zweiten Täter, welcher vor der Tür wartete, in unbekannte Richtung. Der erste Täter wird als etwa 170 cm groß und von korpulenter Statur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und eine rote Kapuze sowie einen Schal und einen Mund-Nasen-Schutz. Der zweite Täter war ebenfalls dunkel bekleidet. Sein Gesicht war mit einem Schal und einem Mundschutz maskiert. Zudem trug er ein weißes Basecap mit drei weißen Streifen und dem Schriftzug "Adidas" auf dem Mützenschirm. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich bei der Polizei Zeven unter 04281-93060 zu melden.

