POL-ROW: ++ Schönes Wetter zu Pfingsten - Polizei und Kommunen hoffen auf verantwortungsvolle Bürger ++ Fahranfängerin verliert das Bewusstsein und kollidiert mit Lastwagen ++

Schönes Wetter zu Pfingsten - Polizei und Kommunen hoffen auf verantwortungsvolle Bürger

Landkreis Rotenburg. Ähnlich wie am 1. Mai und zu Himmelfahrt hoffen Polizei, Landkreis und Kommunen am kommenden Pfingstwochenende auf verantwortungsvolles Verhalten der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Rotenburg im Hinblick auf die Corona Epidemie.

Bei dem angekündigten schönen Wetter dürfte es viele Menschen nach draußen und in die freie Natur ziehen. Dafür gelten natürlich immer noch die Regelungen der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.

Grundsätzlich sind Aktivitäten mit mehr als zwei Personen bzw. mit mehr als zwei Haushalten nach der aktuellsten Fassung auch weiterhin untersagt. Daher müssen typische Aktivitäten in größeren Gruppen zum Pfingstfest, wie Pfingstbäume aufstellen, ausgedehnte Bollerwagentouren, Frühtanz und ähnliche Zusammenkünfte in diesem Jahr leider ausfallen. Bei Nichteinhalten der Kontakt- und Abstandsbeschränkungen drohen Bußgelder von bis zu mehreren hundert Euro.

"Wie schon an Christi Himmelfahrt hoffen wir auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Bei unseren niedrigen Fallzahlen lässt sich schnell vergessen, dass der Virus immer noch eine Gefahr darstellt. Genießen Sie die Pfingsttage und halten Sie einfach ein wenig Abstand, so schützen Sie sich und andere.", erklärt Landrat Luttmann dazu.

Fahranfängerin verliert das Bewusstsein und kollidiert mit Lastwagen

Heeslingen. Aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls ist eine 18-jährige Fahranfängerin am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in der Zevener Straße verunglückt. Am Steuer ihres Wagens verlor sie kurz das Bewusstsein und kam dadurch auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 54-jährigen Kraftfahrers. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Vertikutierer aus Tiefgarage am Pferdemarkt gestohlen

Rotenburg. In den vergangenen Tagen hat es in einer Tiefgarage am Pferdemarkt einen Diebstahl gegeben. Unbekannte Täter nahmen einen grauen Vertikutierer und den Schlüssel eines Aufsitzmähers mit. Die Polizei geht von einem Schaden von viertausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Unbekannte öffnen Hühnermobil

Sandbostel. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Auslaufklappen eines Hühnermobils an der Straße Diek geöffnet. Der mobile Hühnerstall stand dort auf einer Grünfläche. Dadurch war einem Marder oder einem Fuchs Tür und Tor geöffnet worden. Rund vierzig Tiere wurden getötet, weitere vierzig rannten davon. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Selsingen unter Telefon 04284/92755-0.

Jugendliche Vandalen

Rotenburg. Aufmerksame Zeugen haben am späten Donnerstagabend mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in der Großen Straße einen Abfallbehälter für Zigaretten durch Fußtritte beschädigt haben. Die Polizei konnte vier Tatverdächtige im Alter von 13 bis 17 Jahren aufgreifen. Gegen alle wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zu viele Punkte in Flensburg - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Visselhövede. Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Pick-up gegen 17 Uhr gestoppt. Der Fahrer hatte im Lauf der Zeit acht Punkte in Flensburg gesammelt. Deshalb musste er seinen Führerschein abgeben.

