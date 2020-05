POL-ROW: ++ 64-jährige Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall ++

Polizeiinspektion Rotenburg

64-jährige Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Everinghausen. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 75, der Alten Dorfstraße und der Everinghauser Straße ist am Donnerstagmorgen eine 64-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau kurz vor 8 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Stuckenborstel unterwegs. Als sie die Furt über die Everinghauser Straße bei Grün überqueren wollte, wurde sie von einem entgegenkommenden Muldenkipper, der von der Bundesstraße 75 nach rechts in die Everinghauser Straße abbog und von einem 42-jährigen Mann gelenkt wurde, erfasst. Der Fahrer hatte die Kreuzung ebenfalls bei Grünlicht passiert und sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. Für die schwer verletzte Radfahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ein alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ist die Bundesstraße für mehrere Stunden halbseitig gesperrt worden.

