Rotenburg (ots)

Fahrer unter Drogeneinfluss In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte der Rotenburger Wache den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Hetzweger Straße in Jeersdorf. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter eine Drogenbeeinflussung bei dem 18jährigen Scheeßeler fest, leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein und ordneten eine Blutentnahme an.

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss Ein 32jähriger Mann wurde in der Nacht zu Sonntag im Straßenverkehr mit einem Pkw kontrolliert. Die Beamten stellten eine Alkoholbeeinflussung von 0,64 Promille fest. Der Visselhöveder muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Brand eines Unterstandes Zu einem Brand eines hölzernen Unterstandes in einem Wald bei Jeddingen rückten die Ordnungshüter der Rotenburger Wache am Samstag Mittag aus. Aus bislang noch nicht bekannten Gründen geriet der Unterstand auf einem Privatgrundstück an einem Fischteich in Brand und brannte komplett nieder. Die zum Zeitpunkt des Brandes untergestellten drei Fahrräder wurden durch das Feuer ebenfalls zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Jeddingen war mit zwei Einsatzfahrzeugen und mehreren Einsatzkräften zur Brandbekämpfung angerückt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Einbruch in Jagdhütte Unbekannte Täter brachen am Wochenende in eine Jagdhütte im Wald bei Ahausen ein. Sie schlugen die Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in das Objekt. Mit zwei Motorsensen verließen sie das Gebäude. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

