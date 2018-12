POL-ROW: ++ Die Masse macht's - Autobahnpolizei Sittensen kontrolliert Schwerlastverkehr ++ Auto brennt in einer Scheune ++

Kontrolle eines Sattelzuges Bild-Infos Download

Rotenburg (ots) - Die Masse macht's - Autobahnpolizei Sittensen kontrolliert Schwerlastverkehr

Elsdorf/ A1. Die Autobahnpolizei Sittensen hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Hansalinie gezielte Kontrollen des Schwerlastverkehrs durchgeführt. Die Beamten überprüften nicht nur die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals, sondern im speziellen auch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmung der zulässigen Gesamtgewichte. Überladene Fahrzeuge stellen nicht nur eine Gefahr für die Verkehrssicherheit, sondern auch für Infrastruktur, wie Brücken und Straßen, dar. Von den 29 kontrollierten Sattelkraftzügen wurden 19 beanstandet. Mehrere Lastzüge wiesen Überlandungen von über zehn Prozent auf. Die Polizei regte in einigen Fällen sogar Gewinnabschöpfungen bei den Verantwortlichen an. Darunter versteht man im deutschen Recht verschiedene Sanktionsmöglichkeiten für unrechtmäßiges Verhalten, bei dem der Verantwortliche einen Vorteil erlangt hat. Damit soll erreicht werden, dass sich ein Rechtsverstoß "nicht lohnt". "In diesen Fällen hätte der Betreiber beispielsweise einen weiteren Transport durchführen müssen. Die Abschöpfung eines solchen Vorteils kann schnell in die Tausende gehen", erläutert Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Auto brennt in einer Scheune

Scheeßel. Am frühen Mittwochabend ist in einer Scheune an der Harburger Straße ein VW Lupo in Brand geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Kleinwagen in den Werkstattbereich der Scheune gefahren worden, um einen technischen Defekt zu beheben. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Scheune blieb größtenteils unbeschadet.

