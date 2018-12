POL-ROW: ++ Unfallflucht auf Hotelparkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots) - Unfallflucht auf Hotelparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag vergangener Woche auf dem Parkplatz des Hotels Zur Mühle an der Bahnhofstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Polizeistation nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Demnach dürfte zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr eine hölzerne Trennwand von einem unbekannten Fahrzeug, möglicherweise einem Lkw oder SUV, angefahren und beschädigt worden sein. Unfallspuren lassen auf ein größeres Fahrzeug schließen. An der Unfallstelle konnte die Polizei blaue Lacksplitter sicherstellen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04282/594140.

