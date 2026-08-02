Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 31.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.08.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Tostedt - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 18:05 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Sprötze und Holm-Seppensen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 22-Jährige Fahrer eines Motorrads befuhr die K 72 in Richtung Sprötze, überholte zunächst eine andere Kradfahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet danach auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammenstieß. Der 22-Jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 47-Jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die Kreisstraße war bis ca. 21:30 Uhr voll gesperrt.

++ Seevetal / Ramelsloh - Schwerer Verkehrsunfall

Ein 61-jähriger Rennradfahrer befuhr am Samstagnachmittag die Ohlendorfer Straße in Richtung Ramelsloh. Er führte aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt eine Gefahrenbremsung durch und stürzte infolgedessen. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ohlendorfer Straße kurzzeitig komplett gesperrt.

++ Winsen (Luhe) - Trunkenheitsfahrt

Am Abend des 01.08.2026 gegen 22:30 Uhr fiel einer Verkehrsteilnehmerin in der Lüneburger Straße in Winsen (Luhe) ein Transporter auf, da dieser langsam und Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei Winsen stellte sich raus, dass der 29-Jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - BMW zerkratzt

Am 01.08.2026 zwischen ca. 14:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde die rechte Fahrzeugseite eines dunkelgrauen BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Max-Planck-Straße zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

++ BAB 1 - Widerstand durch Fußgänger auf der Autobahn

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr wurde durch diverse Verkehrsteilnehmer ein Fußgänger auf der A 39 gemeldet. Der Mann konnte letztlich im Bereich des Maschener Kreuzes durch Beamte der Autobahnpolizei festgestellt und zum Anhalten bewegt werden. Der 40-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er verletzte sich mehrfach selbst und leistete beim Transport zur Dienststelle Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurde niemand verletzt.

Die Polizei sucht Personen, die durch den auf der Autobahn herumlaufenden Mann möglicherweise gefährdet wurden. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Maschen unter 04105-620 200 zu melden.

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