Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sexuelle Belästigung auf dem Fahrrad - Polizei sucht Zeugen ++ Seevetal/Hörsten - Beim Baden ertrunken ++ Seevetal/Maschen - Nach Zeugenaufruf: Mutmaßlicher Schläger konnte identifiziert werden

Winsen (ots)

Sexuelle Belästigung auf dem Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein Sachverhalt angezeigt, der sich bereits am Sonntag, 28.6.2026, gegen 3:15 Uhr ereignet hatte:

Eine 36-jährige Frau war gegen 3:10 Uhr mit dem Zug aus Hamburg nach Winsen gekommen. Dort stieg sie auf ihr Fahrrad und machte sich auf den Heimweg. Erstmalig im Bereich der Lüneburger Straße fiel ihr dabei ein etwa 25 Jahre alter Mann auf, der seinerseits auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Mann fuhr auf einem älteren, hellblauen Damenrad, das deutliche Schleifgeräusche machte.

Der Mann überholte die Frau, bog dann in eine Seitenstraße ab und fuhr wenig später erneut an ihr vorbei. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach. In der Niedersachsenstraße, kurz vor der Einmündung Eckermannstraße, näherte sich der Mann erneut von hinten und griff der Frau im Vorbeifahren kräftig an ihr Gesäß. Die Frau schrie den Mann an, worauf hin er lachend weiter geradeaus in Richtung des Tönnhäuser Wegs fuhr.

Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt, und circa 170 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur und trug dunkelblondes Haar, das bis über die Ohren reichte. Er war trotz der sommerlichen Temperaturen mit einer schwarzen Reißverschlussjacke mit gestepptem Oberkörper und Ärmeln aus Sweatshirt-Stoff sowie in der dunklen, langen Jeans bekleidet und hatte weiße In-Ear-Kopfhörer in den Ohren.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Hörsten - Beim Baden ertrunken

Bereits am Sonntagmorgen, 28.06.2026, wurde die Polizei an den See im Großen Moor gerufen. Ein Schwimmer hatte gegen 06 Uhr einen leblosen, mit einer Badehose bekleideten Mann im Wasser entdeckt und den Notruf veranlasst.

Die Polizei beschlagnahmte den Leichnam und begann mit den Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache.

Mittlerweile steht fest, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 52-jährigen Mann aus Hamburg handelt. Er war am Samstagabend allein mit einem Fahrrad an den See gefahren und dort schwimmen gegangen. Letztmalig wurde er dabei gegen 21.30 Uhr von anderen Besuchern des Sees gesehen. Vermutlich erlitt er später während des Schwimmens einen Schwächeanfall, der letztlich zum Ertrinken führte.

Seevetal/Maschen - Nach Zeugenaufruf: Mutmaßlicher Schläger konnte identifiziert werden

Am 21.06.2026 war am See im Maschener Moor zu einer Körperverletzung gekommen. Hierzu hatte die Polizei am 23.06. einen Zeugenaufruf gestartet (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6300355). Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Beschuldigte ermittelt werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann aus dem Raum Hamburg. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

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