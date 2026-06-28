Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 26.06.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 28.06.2026, 12:00 Uhr

Buchholz in der Nordheide (ots)

++ Unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein gefahren ++

Buchholz in der Nordheide. Der 17-jähriger Jugendliche führt in der Nacht zu Sonntag unter dem Einfluss von Alkohol (0,75 Promille) und THC (Urin-Vortest positiv) einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

++ Einbruchdiebstahl an einer Tankstelle ++

Seevetal/Ohlendorf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem Einbruch bei einer Tankstelle in der Ohlendorfer Straße gekommen. Die drei unbekannten Täter verschaffen sich Zutritt zu dem Verkaufsraum, indem sie die Scheibe der Eingangstür einschlagen. Die Täter flüchten unter Mitnahme von Diebesgut vom Tatort in einem weißen Kastenwagen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das PK Seevetal unter 04105-6200 entgegen.

++ Alkohol im Straßenverkehr ++

Seevetal/Meckelfeld. Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, ist es auf der Glüsinger Straße zu einem Unfall eines Motorradfahrers gekommen. Dieser stürzt aufgrund einer kleinen Unebenheit der Fahrbahn. Im Verlauf der folgenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wird eine Alkoholisierung des Fahrers mit einem Atemalkoholwert von 0,88 Promille festgestellt. Der Motorradfahrer wird mit leichten Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus verbracht. Neu Wulmstorf. Im Bereich der Schützenstraße wird in den frühen Morgenstunden des 28.06.2026 ein männlicher Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit kann bei ihm ein Alkoholwert von 0,66 Promille festgestellt werden. In beiden Fällen werden Blutentnahmen durchgeführt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Taschendiebstahl "Vorsicht ist geboten" ++

Seevetal. Am Freitag und Samstag ist es in den mehreren Supermärkten der Gemeinde Seevetal zu Taschendiebstählen gekommen. Ziel sind leicht zugängliche Portemonnaies. Dementsprechend wird um Vorsicht und Aufmerksamkeit bzgl. der eigenen Wertgegenstände gebeten.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Winsen (Luhe). Einer Polizeistreife fällt am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:40 Uhr, ein Pkw auf, der auf der Lüneburger Straße sehr unsicher unterwegs ist. Unmittelbar nachdem das Fahrzeug der Aufforderung zum Anhalten Folge leistet, können die Polizeibeamten sehen, dass eine Person vom Fahrersitz auf den Rücksitz des Pkw klettert. Es stellt sich heraus, dass es sich bei den drei Fahrzeuginsassinnen um Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren aus dem Landkreis Uelzen handelte. Sie haben sich den Pkw-Schlüssel eines Elternteiles genommen und die lange Reise angetreten. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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