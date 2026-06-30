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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Eine Autofahrt, drei Straftaten

Tostedt (ots)

Am Montag, 29.06.2026, gegen 19.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Tostedt einen 38-jährigen Mann, der mit einem VW Touran auf der Lindenstraße unterwegs war. Der Mann konnte den Beamten keinen Führerschein mehr vorlegen, weil er ihm wegen anderer Fahrten unter Alkoholeinfluss bereits abgenommen worden war.

Zudem stellte sich heraus, dass am Wagen Kennzeichen angebracht waren, die zu einem anderen Fahrzeug gehören und bereits entstempelt sind.

Weil Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorlagen, wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Einleitung mehrerer Strafverfahren und Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel wurde der 38-Jährige wieder entlassen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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