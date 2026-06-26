Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Graffiti-Sprayer gestört? Polizei sucht Zeugen

Seevetal/Hittfeld (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.6.2026, 13:30 Uhr und dem 21.6.2026, 8:30 Uhr, haben Unbekannte an der Straße Zu den Reetwiesen mehrere Graffiti hinterlassen. Auf dem Parkplatz vor der Kindertagesstätte sowie einer angrenzenden Trafostation entdeckten Zeugen mehrere mehrfarbige Schmierereien sowie Schriftzüge. Auch die Bushaltestelle vor der angrenzenden Grundschule ist betroffen. Die Polizei stellte vor Ort mehrere Sprühdosen sicher. Da sich unter den Schmierereien auch ein Hakenkreuz befand, ermittelt das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte in dieser Sache.

Ein Schriftzug wurde unvollständig hinterlassen. Möglicherweise waren die Täter bei ihrer Arbeit gestört worden. Die Polizei sucht Zeugen, die diesbezüglich Angaben machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

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