PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Graffiti-Sprayer gestört? Polizei sucht Zeugen

Seevetal/Hittfeld (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.6.2026, 13:30 Uhr und dem 21.6.2026, 8:30 Uhr, haben Unbekannte an der Straße Zu den Reetwiesen mehrere Graffiti hinterlassen. Auf dem Parkplatz vor der Kindertagesstätte sowie einer angrenzenden Trafostation entdeckten Zeugen mehrere mehrfarbige Schmierereien sowie Schriftzüge. Auch die Bushaltestelle vor der angrenzenden Grundschule ist betroffen. Die Polizei stellte vor Ort mehrere Sprühdosen sicher. Da sich unter den Schmierereien auch ein Hakenkreuz befand, ermittelt das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte in dieser Sache.

Ein Schriftzug wurde unvollständig hinterlassen. Möglicherweise waren die Täter bei ihrer Arbeit gestört worden. Die Polizei sucht Zeugen, die diesbezüglich Angaben machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 11:41

    POL-WL: Kupferrohrdiebe vorläufig festgenommen

    Rosengarten/Vahrendorf (ots) - Heute, 25.6.2026, sind zwei 36- und 41-jährige Männer nach dem Diebstahl von Kupferfallrohren vorläufig festgenommen worden. Gegen 1:20 Uhr hatten Anwohner in Vahrendorf die Polizei gerufen, weil sie über die Überwachungskamera zwei Männer auf ihrem Grundstück beobachtet hatten. Bei der Nachschau stellten die Bewohner fest, dass zwei Kupferallrohre von der Fassade entwendet worden ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 12:21

    POL-WL: Streit gesucht und zugeschlagen

    Seevetal/Maschen (ots) - Am See im Maschener Moor kam es am Sonntag, 21.6.2026, zu einer Körperverletzung. Gegen 16:30 Uhr hatte sich einen noch unbekannter Mann einer Frau und zwei Männern genähert und versucht, die Gruppe verbal zu provozieren. Hierbei schlug der Unbekannte einem 44-jährigen Mann unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine Verletzung an der Nase davon trug. Der Unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren