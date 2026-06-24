Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Zusammenstoß überschlagen ++ Buchholz - Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Rosengarten/Klecken (ots)

Nach Zusammenstoß überschlagen

Auf der Bendestorfer Straße kam es gestern, 23.6.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:30 Uhr wollte eine 16-Jährige mit einem Fiat Ellenator vom Lerchenweg in die Bendestorfer Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN Transporter eines 24-jährigen Mannes, der auf der Bendestorfer Straße in Richtung Buchholz fuhr. Der Fiat überschlug sich nach dem Zusammenstoß mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Die 16-jährige Fahrerin sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der 24-Jährige erlitt einen Schock. Alle drei kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Buchholz - Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Gestern, 23.6.2026, gegen 7:45 Uhr, kontrollierten Beamte auf dem Sprötzer Weg den 48-jährigen Fahrer eines VW Golf. Als sie den Mann ansprachen, entgegnete er ihnen, keinen Führerschein mehr zu haben. Dieser war ihm im Zuge einer Trunkenheitsfahrt bereits abgenommen worden. Auch bei dieser Kontrolle zeigte sich, dass der Mann stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,6 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Wagen nicht mehr haftpflichtversichert ist. Gegen den 48-Jährigen wurde ein erneutes Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

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