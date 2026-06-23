Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht ++ Buchholz/Sprötze - Diebe wollten durchs Dach ++ Winsen - Mutmaßlich frisierter E-Scooter sichergestellt ++ u. w. M.

Hanstedt (ots)

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 21.6.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Straße Bei der Kirche zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer einer schwarzen Mercedes E-Klasse war, von der Winsener Straße kommend, nach rechts in die Straße Bei der Kirche eingebogen. Hierbei hatte er die Geschwindigkeit offenbar falsch eingeschätzt. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein auf einem Parkstreifen abgestelltes Auto. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der Wagen hielt an der Bushaltestelle "Hanstedt-Kirche", in Höhe des Supermarktes. Dort stieg eine Frau mit zwei Kindern aus dem Wagen aus, und der Fahrer fuhr davon.

Zeugen hatten sich das Kennzeichen gemerkt und den Notruf gewählt. Die Polizei überprüfte später die Halteranschrift. Der Mann stritt jedoch ab, mit dem Wagen gefahren zu sein. Deswegen suchen die Beamten nun Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und die den Fahrer oder auch die Frau mit den zwei Kindern näher beschreiben können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04172 986610.

Buchholz/Sprötze - Diebe wollten durchs Dach

Am Sonntag, 21.6.2026 gegen 15:30 Uhr, versuchten Diebe, in den Supermarkt an der Niedersachsenstraße einzubrechen. Hierzu kletterten die Täter auf das Dach und machten sich an den Dachluken zu schaffen. Allerdings lösten sie dabei die Alarmanlage aus und brachen ihr Vorhaben ab. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen.

Die Polizei Buchholz sucht Zeugen, denen am Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes an der Niedersachsenstraße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Winsen - Mutmaßlich frisierter E-Scooter sichergestellt

Gestern, 22.6.2026, gegen 17:40 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Jugendlichen mit einem mutmaßlich frisierten E-Scooter, der im Bereich der Osttangente unterwegs gewesen sein sollte. Vor Ort überprüften die Beamten einen 14-Jährigen mit seinem E-Scooter. Da dieser nach ersten Angaben bis zu 60 km/h laufen soll, wurde er zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Gegen den 14-jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Salzhausen - Zusammenstoß auf dem Gehweg

Drei leicht verletzte Jugendliche sind das Ergebnis eines Zusammenstoßes zweier E-Scooter auf dem Gehweg vor der St. Johannis Kirche an der Straße Am Lindenberg. Gestern, 22.6.2026, gegen 19:20 Uhr, begegneten sich dort eine 14- und eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin. Die 14-Jährige hatte dabei noch einen 13-jährigen Jungen als Mitfahrer auf dem Scooter.

Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzten alle drei und verletzen sich leicht. Die 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Winsen - Auffahrunfall und Folgeunfall

Auf der Hansestraße kam es gestern, 22.6.2026, zu einer Folge von Zusammenstößen. Gegen 11:45 Uhr hatte eine 59-jährige Frau zu spät bemerkt, dass der Verkehr aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel vor ihr zum Stehen gekommen war. Die Frau fuhr mit ihrem Mercedes Vito auf den Hyundai einer 68-jährigen Frau auf. Dieser wurde auf den davor stehenden VW eines 25-jährigen Mannes geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde die 68-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Wenige Minuten später kam ein 81-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa auf die Unfallstelle zu. Er fuhr, aus noch unklarer Ursache, auf den Mercedes Vito auf, worauf alle Fahrzeuge erneut gegeneinander geschoben wurden. Der 81-jährige erlitt bei dem Zusammenstoß ebenfalls leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Opel und der Vito mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 EUR.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer des VW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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