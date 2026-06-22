Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach mutmaßlicher Körperverletzung ++ Hollenstedt - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Garlstorf/A7 (ots)

Zeugensuche nach mutmaßlicher Körperverletzung

Am Sonntagabend wurden Polizei und Rettungsdienst auf Parkplatz Schaapskaben, zwischen den Autobahnanschlussstellen Garlstorf und Egestorf, gerufen. Dort hatten Zeugen einen 45-jährigen LKW-Fahrer benommen auf seinem Fahrersitz vorgefunden. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeholt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort wurde ein Schädelhirntrauma festgestellt, was eine sofortige Operation notwendig machte. Der Mann ist nach diesem Eingriff stabil.

Die Polizei befragte anwesende LKW-Fahrer. Demnach war das Opfer am Vorabend mit zwei anderen Männern gesehen wurden, als diese auf einer Parkbank saßen und offenbar reichlich Alkohol konsumierten. Ein Zeuge erinnerte sich, dass der Verletzte einmal hingefallen war und wohl kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Unter Umständen sei ein Faustschlag eines anderen Mannes hierfür ursächlich gewesen. Da der Verletzte sich aber wieder aufrappelte und dazugesellte, habe man auf einen Notruf verzichtet.

Am Sonntagabend sei einem Fahrer die eingeschaltete Warnblinkanlage aufgefallen. Als er Nachschau hielt, fand er den 45-Jährigen bewusstlos auf seinem Fahrersitz vor.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die am Samstagabend auf dem Parkplatz waren und entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 620-200.

Hollenstedt - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Auf der Straße Schützenholz (L 141) kam es gestern, 21.6.2026, gegen 15:30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 57-jähriger Mann war mit seinem Hyundai Tucson in Richtung Moisburg unterwegs. Aus noch unklarer Ursache lenkte er hinter der Einmündung Zum Klärwerk nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Porsche Taycan eines 59-jährigen Mannes und dem Leapmotor C10 eines 45-Jährigen.

Der Fahrer des Hyundai wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Seine zwei Mitfahrerinnen erlitten leichtere Verletzungen und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Fahrer des C10 erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Seine drei Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Alle vier kamen ebenfalls mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Der Fahrer des Porsche wurde leicht verletzt.

Die Straße musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten bis ca. 19 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei dokumentierte die Unfallspuren mittels einer Drohne. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft nach ersten Schätzungen auf rund 90.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell