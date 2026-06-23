Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Möglicher Fahrraddiebstahl im Bereich des Naturbades - Polizei sucht Eigentümer

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Winsen (ots)

Am 12.06.2026, gegen 15:20 Uhr, stellten Beamte im Rahmen eines Einsatzes an der Hansestraße, Ecke Astrid-Lindgren-Straße, ein blausilbernes Rad mit tiefem Einstieg der Marke Ikarus, Modell Siena, sicher. Dessen Jugendlicher Fahrer konnte keine plausiblen Angaben machen, wie er zu dem Fahrrad gekommen war.

In dem Fahrradkorb am Lenker lagen ein aufblasbarer Kinderschwimmring, eine Luftmatratze und ein Schlauchboot. Auf dem hinteren Schutzblech befindet sich ein Aufkleber der Firma Marcks (s. Fotos).

Aufgrund der Nähe zum Naturbad geht die Polizei davon aus, dass der Jugendliche das Rad dort an sich genommen hatte. Bislang wurde der Diebstahl jedoch nicht zur Anzeige gebracht.

Die Polizei sucht auf diesem Wege die Eigentümer. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

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