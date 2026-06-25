Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferrohrdiebe vorläufig festgenommen

Rosengarten/Vahrendorf (ots)

Heute, 25.6.2026, sind zwei 36- und 41-jährige Männer nach dem Diebstahl von Kupferfallrohren vorläufig festgenommen worden.

Gegen 1:20 Uhr hatten Anwohner in Vahrendorf die Polizei gerufen, weil sie über die Überwachungskamera zwei Männer auf ihrem Grundstück beobachtet hatten. Bei der Nachschau stellten die Bewohner fest, dass zwei Kupferallrohre von der Fassade entwendet worden waren. Die Polizei nahm den Diebstahl vor Ort auf und leitete Fahndungsmaßnahmen ein.

Nur rund zehn Minuten nachdem die Beamten den Tatort verlassen hatten, tauchten die beiden Männer erneut auf dem Grundstück auf und bauten noch ein weiteres Fallrohr ab. Die Geschädigten riefen sofort wieder die Polizei, die die beiden Diebe schließlich nach einem Hinweis von Anwohnern auf einem benachbarten Grundstück in einem Gebüsch aufgreifen und vorläufig festnehmen konnte.

Die gestohlenen Fallrohre hatten sie bereits bei ihrem Auto abgelegt.

Noch im Laufe der Nacht wurden drei weitere Diebstähle in örtlicher Nähe gemeldet, die den beiden zugerechnet werden. Gegen die beiden Beschuldigten wurden entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Seevetal überprüft nun inwieweit die Männer auch für die Kupferrohrdiebstähle der letzten Wochen in Rosengarten und Seevetal verantwortlich sein könnten.

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