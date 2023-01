Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den 13.-15.01.2023

Landkreis Harburg (ots)

+++ Geldautomatensprengung +++

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 4.00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße der Geldausgabeautomat der Sparkasse Harburg-Buxtehude gesprengt. Anwohner wurden durch die Explosion geweckt und verständigten die Polizei. Augenscheinlich flüchteten die Täter mit einem Pkw ohne Diebesgut erlangt zu haben. Am Gebäude und den Geldautomaten entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz unter 04181 2850 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

+++ Altmetalldiebstahl +++

Stelle - In der Nacht von Freitag auf Samstag bekam eine Firma für Schrott- u. Altmetall in der Straße Duwendahl ungebetenen Besuch. Durch unbekannte Täter wurden einige hundert Kilo Altmetall abtransportiert. Da weiteres Metall zum Abtransport bereitgelegt worden war, wurden die Täter offenbar in ihrer Tatausführung gestört. In näherer Entfernung wurde durch die Polizei ein abgestellter Transporter mit auswärtigem Kennzeichen festgestellt. Da der Transporter Altmetall geladen hatte, wurde er sichergestellt. Die endgültige Prüfung, ob es sich bei dem geladenen Altmetall um das zuvor entwendete handelt, steht noch aus.

Beobachtungen aus der Tatnacht, die zur Sachverhaltsklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

+++ Fahren unter Drogeneinfluss +++

Winsen - Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Winsen einen 23-Jährigen, der mit seinem Pkw unterwegs war. Auch hier wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz einen 26-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle wird die Beeinflussung von Drogen (Cannabis) festgestellt. Dem Buchholzer wurde eine Blutprobe abgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

+++ Einbruch in Gartenbaubetrieb +++

Seevetal - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde ein Gartenbaubetrieb in Karoxbostel von bisher unbekannten Tätern aufgesucht.

Die Täter verschafften sich durch Aufsägen einer hölzernen Rückwand Zugang zu einem als Lagerraum ausgebauten Schuppen und entwendeten hier verschiedene motorbetriebene Gartengeräte. Weiterhin wurden aus einem LKW ca. 80 Liter Diesel abgezapft. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Aufgrund der Art der Tatbegehung wird angenommen, dass sich die Täter einige Zeit im und am Objekt aufgehalten haben. Daher werden Zeugen, die in der Winsener Landstraße oder der Straße In den Föhren verdächtige Beobachtungen gemacht haben gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105 6200 zu melden.

+++ Versammlung +++

Seevetal - Ca. 1.000 Personen demonstrierten am Samstagabend auf einer Wiese an der Marxener Straße in Ramelsloh. Um friedlich ein Zeichen gegen die Pläne zum Neubau der ICE-Trasse der Bahn zu setzen, wurde neben den Redebeiträgen auch der angedachte Trassenverlauf mittels Fackeln und Feuerschalen verdeutlicht. Verschiedene Redner sprachen bei regnerischem Wetter zu den meist regionalen Zuhörern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell