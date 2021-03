Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 26.03.2021 bis Sonntag, 28.03.2021

Landkreis Harburg (ots)

Moisburg - Brand in Einfamilienhaus

Am 26.03.2021 gegen 21:55 Uhr geriet aus bislang aus unbekannter Ursache, in der Straße "Auf dem Berge" in Moisburg, ein Gebäudeteil eines Einfamilienhauses in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Buchholz - Brand eines Holzschuppens

Am 27.03.2021 gegen 03:40 Uhr geriet aus bislang aus unbekannter Ursache, in der Bremer Straße in Buchholz, ein Holzschuppen in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Durch die Löscharbeiten kann ein Abbrennen des Holzschuppens verhindert werden. Bei der Spurensuche im Brandobjekt konnte ein abgebrannter Feuerwerkskörper festgestellt werden, welcher vermutlich ursächlich für den Brandausbruch war. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Jesteburg - Trunkenheit im Verkehr in Folge von THC und Kokain

Am 27.03.2021 gegen 20:00 Uhr wurde ein 26-jähriger Fahrzeugführer durch Beamte der Polizei Buchholz kontrolliert. Ein durchgeführter Drogen-Vortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Buchholz entnommen. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt im Verkehr.

Buchholz - Trunkenheit im Verkehr in Folge von Alkohol

Am 27.03.2021 gegen 20:10 Uhr wurde ein 56-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

BAB 39/Bardowick - Trunkenheitsfahrt mit nicht verkehrstauglichem Pkw

Am 27.03.2021 gegen 17:00 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei im Bereich der AS Lüneburg-Nord einen PKW älteren Baujahrs fest. Dieser fuhr mit geplatztem Vorderreifen von Bardowick in Richtung Lüneburg mit einer für einen Defekt dieser Art deutlich zu hohen Geschwindigkeit. Es qualmte bereits merklich, die nachfolgenden PKW hielten sichtbar Abstand. Der PKW konnte gestoppt werden, bevor sich die qualmenden Reifenreste entzündeten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer vor und auch während der Fahrt alkoholische Getränke in nicht unerheblicher Menge konsumiert hatte. Mit mehr als 1,1 Promille war er absolut fahruntüchtig. Dies erklärt vermutlich auch, warum er nicht anhielt, um den Schaden vor Ort zu beheben. Er wollte vielmehr so schnell wie möglich "von der Straße". Dabei nahm er sogar den möglichen Brand seines eigenen Fahrzeuges in Kauf. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

BAB 1/ Neu Wulmstorf - Diverse Verstöße bei LKW-Kontrolle

Bereits am Morgen des 26.03.2021 kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei auf der BAB 1 bei Neu Wulmstorf einen LKW. Dieser wurde mit österreichischen Überführungskennzeichen geführt. Es stellte sich heraus, dass dieser LKW in Dortmund in Betrieb gesetzt wurde und in die Mongolei verbracht werden sollte. In Deutschland ein Kraftfahrzeug mit ausländischen Kennzeichen in Betrieb zu setzen, stellt eine illegale Fernzulassung dar. Die Inbetriebnahme hätte vielmehr mit deutschen Kurzzeit- oder Ausfuhrkennzeichen erfolgen müssen. Als Folge wurde der LKW ohne gültige Zulassung geführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und das Pflichtversicherungsgesetz.

Stelle - Ladendieb leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 27.03.2021 gegen 12:00 Uhr kam es in Stelle zu einem Ladendiebstahl. Der zunächst flüchtige Ladendieb wurde durch einen beherzten Zeugen verfolgt und durch Polizeibeamte aus Winsen am Bahnhof Stelle angetroffen. Bei der Personalienfeststellung spuckte der Beschuldigte die Beamten an und führte zudem einen Faustschlag in Richtung einer Beamtin aus, verfehlte diese jedoch. Der 35-jährige Angreifer wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Seevetal-Maschen - Taschendiebstahl

Am Vormittag des 26.03.2021 kam es im ALDI-Markt in Maschen zu einem Diebstahl eines Portemonnaies aus der Handtasche einer Kundin. Die Kundin bemerkt das Fehlen ihres Portemonnaies erst, als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung, konnten keine Hinweise auf einen Täter erlangt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Einkauf mitgeführte Handtaschen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückgelassen werden sollten. Zudem empfiehlt es sich auch am Körper getragene Handtaschen zu verschließen.

Sofern Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Ehestorf - Trunkenheit im Verkehr

Am 27.03.2021 gegen 06:15 Uhr, meldeten Arbeiter einer Baustelle in Ehestorf einen festgefahrenen Mercedes auf einem angrenzenden Acker. An dem Mercedes konnten bei der anschließenden Überprüfung zwei alkoholisierte Personen angetroffen werden, die vehement bestritten mit dem Pkw gefahren zu sein. Durch die Angaben der Bauarbeiter konnte der Fahrzeugführer (AAK: 1,87 Promille) ermittelt werden. Abschließend wurde eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Seevetal-Meckelfeld - Diebstahl von zwei Harley-Davidson

Am 27.03.2021 gegen 17:00 Uhr, wurde der Diebstahl von zwei Harley-Davidson aus einer angemieteten Garage in der Glüsinger Straße im Ortskern von Meckelfeld gemeldet. Der Geschädigte hatte die Motorräder seit dem 10.01.2021 über den Winter in der Garage eingelagert. Wie es den Tätern gelang, die verschlossene Garage zu öffnen, ist bislang nicht bekannt. Der Gesamtschaden der entwendeten Motorräder mit den amtlichen Kennzeichen WL-BS 1 (Harley-Davidson in matt weiß) und WL-RU 81 (Harley-Davidson in schwarz) beläuft sich auf ca. 34000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 entgegen.

Neu Wulmstorf - Corona-Party

In der Samstagnacht wurde der Polizei in Neu Wulmstorf eine Ruhestörung im Immenweg gemeldet. Bei der Überprüfung konnte eine größere Party mit ca. 35 Personen in einem Einfamilienhaus festgestellt werden, bei der die Corona-Regeln ignoriert wurden. Ein Großteil der Partygäste verließ bei Erblicken der ersten Polizeikräfte fluchtartig die Partylocation. Die verbliebenen Personen zeigten sich äußerst unkooperativ, so dass mehrere Streifenwagen zur Unterstützung angefordert werden mussten. Gegen zwölf Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Corona-Verordnung eingeleitet. Sie dürfen mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Ein Partygast beleidigte zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Im Anschluss wurde die Party aufgelöst.

