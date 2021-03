Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW von Bahnhofsparkplatz gestohlen ++ Buchholz/A1 - Mit Kleintransporter umgekippt

Rosengarten/Klecken (ots)

PKW von Bahnhofsparkplatz gestohlen

Ein Mitsubishi Eclipse Cross ist am Donnerstag (18.3.2021) von Unbekannten gestohlen worden. Der Wagen stand auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Gestohlen wurde er in der Zeit zwischen 6:35 Uhr und 14:10 Uhr. Das Kennzeichen des roten Wagens lautet WL-SB 896.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz/A1 - Mit Kleintransporter umgekippt

Am Donnerstag (18.3.2021), gegen kurz nach 15:00 Uhr, kam es auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann befuhr den Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Dibbersen. Dort kam er mit seinem Renault Master nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf die beginnende Schutzplanke auf. Hierdurch kippte der Kleintransporter auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Anschlussstelle kurzfristig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell