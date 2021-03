Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Platzverweise nach Störung einer Versammlung ++ Seevetal/Over - Tageswohnungseinbruch ++ Hollenstedt - Räder abmontiert

Seevetal/Hittfeld (ots)

Platzverweise nach Störung einer Versammlung

Am Montag (15.3.2021), gegen 18:45 Uhr, versammelten sich rund 50 Teilnehmer einer angezeigten Versammlung zum Thema "Mahnandacht Corona-Maßnahmen" in Hittfeld. Diese Form der Versammlung findet seit einigen Wochen regelmäßig statt. Zu Beginn der Mahnwache erschienen rund 20 weitere Personen am Versammlungsort. Einige von ihnen trugen Antifa-Flaggen bei sich. Der Versammlungsleiter lud sie ein, an der Mahnwache teilzunehmen.

Als der erste Redebeitrag begann, fing diese Gruppe damit an, die Versammlung durch Sprechchöre und Zwischenrufe zu stören. Daraufhin wurden die Personen von der Versammlung ausgeschlossen. Die anwesenden Polizeibeamten erteilten der Gruppe, die mittlerweile auf circa 50 Personen angewachsen war, einen Platzverweis. Diesem kamen die Personen zunächst nicht nach. Erst, als zahlreiche weitere Polizeikräfte aus den umliegenden Dienststellen zur Unterstützung eintrafen, folgte die Gruppe den Anweisungen und entfernte sich vom Versammlungsort, so dass die Mahnwache ohne weitere Störungen fortgesetzt werden konnte.

Gegen 20:30 Uhr wurde die Versammlung beendet und beide Gruppen verließen nach und nach den Ortskern.

Seevetal/Over - Tageswohnungseinbruch

Ein Einfamilienhaus an der Straße Overdamm ist am Montag (15.3.2021) von Dieben durchsucht worden. Die Täter hatten zunächst eine Seiteneingangstür aufgehebelt und anschließend die Räume betreten. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Tatzeit liegt zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Hollenstedt - Räder abmontiert

Unbekannte suchten in der Zeit zwischen dem 13. und 15.3.2021 das Gelände eines Autohauses an der Gewerbestraße auf. Dort bauten sie von einem zum Verkauf stehenden Mercedes C300 AMG die Räder ab. Sie konnten mit der Beute im Wert von rund 7000 EUR unbemerkt entkommen. Der Diebstahl wurde erst am Montag bemerkt.

