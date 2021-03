Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Baggerschaufel von Friedhofsgelände gestohlen ++ Hollenstedt - Zeugensuche nach Verkehrsunfallfluchten

Heidenau (ots)

Baggerschaufel von Friedhofsgelände gestohlen

In der Zeit zwischen dem 09. und 15. März 2021 haben Unbekannte eine Grabenräumschaufel vom Geländes des Friedhofs an der Straße Büntberg gestohlen. Die Schaufel war an einem Minibagger, der auf dem Gelände stand, montiert. Wie die Täter die Schaufel im Wert von rund 2.000 Euro abtransportierten, ist unklar.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270.

Hollenstedt - Zeugensuche nach Verkehrsunfallfluchten

In der Zeit zwischen dem 11. und 14. März 2021 kam es auf der Tostedter Straße, kurz vor dem Kreisverkehr, zu einem Verkehrsunfall. Die Spuren deuten darauf hin, dass ein Pkw, der, aus Richtung Tostedt kommend, auf den Kreisel zufuhr, in der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei zwei Verkehrszeichen überfuhr. Vor Ort fanden die Beamten Teile eines weißen PKW. Ein Verursacher hat sich bislang allerdings nicht bei der Polizei gemeldet.

Ein ebenfalls weißer PKW hat am Montag (15.3.2021) einen Sachschaden in der Hauptstraße verursacht. Vermutlich beim Wenden auf der Straße prallte das Fahrzeug gegen eine Gartenmauer und stieß diese um. Auch in diesem Fall hat sich der Verursacher vom Unfallort entfernt.

Hinweise zu den beiden Unfällen nimmt die Polizei Hollenstedt unter der Telefonnummer 04165 217690 entgegen.

