POL-WL: Klappboxen vom Gemüsehof gestohlen ++ Egestorf - Schmuckdiebstahl aus Hotelfoyer ++ Hanstedt/Nindorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Klappboxen vom Gemüsehof gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag (15.3.2021), 18:00 Uhr und Mittwoch (17.3.2021), 8:00 Uhr das Gelände eines Gemüsehofs an der Bahnhofstraße betreten. Von dort entwendeten die Täter insgesamt 320 Klappboxen im Wert von rund 1300 EUR.

Zeugen, die ungewöhnliche Verladetätigkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04174 668980 bei der Polizei in Stelle zu melden.

Egestorf - Schmuckdiebstahl aus Hotelfoyer

Ein Hotel an der Alten Dorfstraße ist in der Nacht zu Mittwoch (17.3.2021) von Dieben heimgesucht worden. Die Täter versuchten zunächst, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Schließlich warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen.

Im Foyer des Hotels brachen sie anschließend eine Glasvitrine auf und entwendeten daraus die ausgestellten Armbanduhren sowie Modeschmuck. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen, Tel. 04172 986610.

Hanstedt/Nindorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 81-jährige Frau verletzte sich am Mittwoch (17.3.2021) bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 213. Die Frau war gegen 11:45 Uhr mit ihrem VW Golf zwischen Schätzendorf und Nindorf unterwegs, als sie rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Wagen gegen einen Straßenbaum prallte.

Die 81-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 8000 EUR.

