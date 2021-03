Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gestohlene Pkw nach Verfolgungsfahrt sichergestellt ++ Buchholz/Tostedt/Seevetal - Taschendiebe unterwegs

Buchholz (ots)

Gestohlene Pkw nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

Am Mittwochnachmittag (3.3.2021) kam es, von Buchholz ausgehend, zu zwei parallelen Verfolgungsfahrten, an denen mehrere Streifenwagen und später auch ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde beteiligt waren.

Gegen 15:15 Uhr meldete ein Zeuge zwei verdächtige Männer, die mit einem Ford Edge an einem geparkten Jeep Grand Cherokee angehalten hatten und mehrere Minuten lang erfolglos versucht hatten, den Jeep zu öffnen. Danach seien die beiden Männer wieder weggefahren und nach wenigen Minuten mit einem VW Polo wiedergekommen. Beide Männer seien nun mit dem Grand Cherokee gestartet und hätten den Polo zurückgelassen.

Um den Sachverhalt zu überprüfen, wurden zwei Streifenwagen zu der gemeldeten Anschrift geschickt. Den Polizeibeamten fielen auf der Anfahrt sowohl der Jeep, als auch der Ford Edge auf. Beide Fahrzeuge wurden in Richtung Dibbersen verfolgt und sollten in einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden Fahrer missachteten jedoch das Anhaltesignal und gaben Gas.

Der Ford fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Tötensen davon. Hier verloren die Beamten ihn aus dem Blick. Der Wagen wurde wenig später im Bereich Seevetal-Eddelsen verlassen aufgefunden.

Der Fahrer des Jeeps flüchtete in Dibbersen auf die A1 in Fahrtrichtung Hamburg und fuhr dann weiter auf der A7 in Richtung Hannover. An der Anschlussstelle Thieshope prallte der Wagen gegen die Seitenschutzplanke. Der Fahrer verließ dort die Autobahn und geriet aus dem Blick der Beamten.

Der Jeep wurde später verlassen im Bereich der Ortschaft Toppenstedt aufgefunden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen an den beiden Fundorten gelang es den Männern, unerkannt zu entkommen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Fahrzeuge vor einigen Tagen in Hamburg entwendet worden waren. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Hamburg übernommen. Die drei verlassenen Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Bei der Flucht des Ford Edge ist es in Rosengarten-Nenndorf zu einem Auffahrunfall und zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Dort musste ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Mögliche weitere Geschädigte, oder Zeugen, die in Eddelsen oder Toppenstedt entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz, Telefon 04181 2850, zu melden.

Buchholz/Tostedt/Seevetal - Taschendiebe unterwegs

Am Mittwoch (3.3.2021) waren Taschendiebe im Landkreis unterwegs. Gegen 9:00 Uhr traf es eine 72-jährige Frau, die in Buchholz in einem Lebensmittelgeschäft in der Zimmererstraße einkaufte. Hier gelang es den Tätern, die Geldbörse unbemerkt aus einer verschlossenen Einkaufstasche zu entwenden.

In Tostedt entwendeten die Diebe die Geldbörse einer 66-jährigen Frau, die gegen 10:00 Uhr in der Straße Zinnhütte in einem Einkaufsmarkt unterwegs war.

Gegen 14:45 Uhr griffen die Diebe in Seevetal-Maschen bei einem 80-jährigen Mann in einem Geschäft in der Eichenallee zu. Er hatte sein Portmonee in einem Rucksack im Einkaufswagen deponiert.

Neben Bargeld erlangten die Täter bei den Diebstählen auch Ausweise und EC Karten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell