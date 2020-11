POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg von Freitag 13.11.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag 15.11.2020, 12:00 Uhr +Geldbörse entwendet+ +Verkehrs- unfallflucht+ +Randalierer+ +Trunkenheit im Verkehr+ ...

Polizeiinspektion Harburg

+++Geldbörse entwendet+++

Hollenstedt- Am Freitag gegen 13:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in einem Supermarkt in Hollenstedt eine Geldbörse aus einer Handtasche. Diese war von der Geschädigten auf den Griff des Einkaufswagens gehängt worden und einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt. Der Täter erbeutete u.a. 200,- Euro Bargeld und EC-Karten.

+++Verkehrsunfallflucht+++

Tostedt- In Tostedt kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Zuvor war ein PKW mit einem Gartenzaun sowie einem Stromkasten kollidiert und hatte einen erheblichen Schaden angerichtet. Anschließend entfernte der Fahrzeugführer den PKW von der Unfallstelle ohne sich um die entstandenen Sachschäden zu kümmern. Der Verursacher konnte ermittelt werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++Randalierer+++

Emmelndorf- Am 14.11.2020 , gegen 14.30 Uhr, randalierte eine stark alkoholisierte, männliche Person im Bereich der Straße "Am Bahnhof" in Seevetal/Emmelndorf. Die Person trat gegen mehrere Pkw und entwendete eine Schubkarre von einem Grundstück. Am Hittfelder Bahnhof konnte die mit einer schwarzen Jacke bekleidete, tatverdächtige Person in Begleitung einer weiteren Person angetroffen werden. Im Rahmen seiner Überprüfung durch die Polizei reagierte der 39 Jährige zunehmend aggressiv und kündigte weitere Straftaten an, so dass er den Rest des Tages in der Gewahrsamszelle verbrachte. Anlieger, die durch den Randalierer geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter der Rufnummer 04105/6200 zu melden.

+++Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol+++

Winsen- Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 30-jähriger Steller mit seinem Fahrrad in der Straße 'Riedelstraat' in Winsen (Luhe) kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Freitagabend, gegen 23:20 Uhr, wurde ein 26-jähriger Seevetaler mit seinem Pkw in der 'Lüneburger Straße' in Tespe kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten beim Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,77 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

+++Fahren ohne Fahrerlaubnis+++

Scharmbeck- Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, wurde in Winsen (Luhe); OT: Scharmbeck ein Pkw einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Pattensen nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis ist. Gegen die Person wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 48-jährigen Fahrzeughalter wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, da der Verdacht besteht, dass er die Fahrt zugelassen hat.

+++Brand+++

Winsen/L.- Am frühen Morgen des 14.11.2020, gegen 05:30 Uhr, wurde ein Feuer in einem leerstehenden und ehemaligen Fabrikgebäude im 'Ilmer Moorweg' in Winsen (Luhe) mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein offenes Feuer in der am Gebäude angebauten Garage/Schuppen festgestellt werden. Das Feuer wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Angaben zur Brandursache oder zu Sachschaden können aktuell noch nicht gemacht werden. Der Brandort wurde zwecks weiterer Untersuchung beschlagnahmt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 04171-796115 an die Polizei Winsen (Luhe) zu wenden.

