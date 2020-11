POL-WL: Zusammenstoß auf der Kreuzung ++ Buchholz - Betrunken gefahren ++ Landkreis Harburg - Verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung

Polizeiinspektion Harburg

Zusammenstoß auf der Kreuzung

Bereits am Mittwoch (11.11.2020), gegen 10:45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Hamburger Straße/Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage außer Betrieb.

Eine 83-jährige Frau wollte mit ihrem Ford, von der Schützenstraße kommend, geradeaus in Richtung der Bendestorfer Straße die Kreuzung passieren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden VW Touran eines 64-jährigen Mannes, der geradeaus auf der vorfahrtberechtigten Hamburger Straße weiterfahren wollte. Die Frau fuhr dem Touran in die Seite. Dieser rutschte nach rechts gegen einen auf der Linksabbiegerspur der Bendestorfer Straße stehenden VW Polo einer 47-jährigen Frau. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Wagen der Unfallverursacherin sowie der Touran mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 20.000 EUR.

Buchholz - Betrunken gefahren

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, einen Nissan Micra, der in Schlangenlinien fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den Wagen auf der Bendestorfer Straße und kontrollierte dessen 62-jährigen Fahrer. Dieser erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Daraufhin wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Landkreis Harburg - Verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung

Die Polizei kontrolliert auch im Landkreis Harburg in den letzten Tagen verstärkt die Einhaltung der Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung in entsprechend ausgewiesenen Bereichen. Gestern waren zu diesem Zweck auch mehrere Gruppen der Bereitschaftspolizei im Landkreis Harburg unterwegs. Besonders die Bahnhofsbereiche in Winsen, Buchholz und Neu Wulmstorf wurden hierbei kontrolliert. Während die weit überwiegende Zahl der angetroffenen Personen sich an die Tragepflicht hielt, mussten gegen 17 Menschen Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden, weil sie sich auch nach Ansprache sehr uneinsichtig zeigten. Die Kontrollen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt.

