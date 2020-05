POL-WL: Straftaten in Serie ++ Toppenstedt - Dachrinne abmontiert ++ Seevetal/Meckelfeld - Transporter kippte um ++ Tespe - Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Harburg

Straftaten in Serie ++ Toppenstedt - Dachrinne abmontiert ++ Seevetal/Meckelfeld - Transporter kippte um ++ Tespe - Unfall unter Alkoholeinfluss

Buchholz (ots)

Straftaten in Serie

In der Nacht zu Dienstag kam es entlang der Bremer Straße zu einer Serie von Straftaten, die vermutlich durch einen Täter begangen wurden.

Die Serie begann mit einer eingeschlagenen Fensterscheibe an einer Gaststätte. Etwas weiter stadtauswärts traf es die Seitenscheibe eines VW Polo. Der Wagen stand auf einem Anwohnerparkplatz. Aus dem Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

Anschließend begab sich der Täter auf das Gelände einer Werkstatt. Dort schlug er bei zwei Pkw jeweils eine Seitenscheibe ein. Aus einem Fahrzeug entnahm der Unbekannte eine Lenkradkralle. Mit dieser schlug er anschließend ein Fenster im Werkstattgebäude ein. Die Räume wurden nicht betreten. Von der Fensterbank entwendete er einen Lautsprecher.

Bei einer weiteren Werkstatt schlug der Täter erneut eine Fensterscheibe ein. Hier griff sich der Dieb einen großen Schraubenschlüssel von der Fensterbank. Mit dem Schlüssel ausgestattet ging der Unbekannte zum nächsten Grundstück. Er schlug die Fensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäftes ein und entwendete mehrere Flaschen Wein.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen entlang der Bremer Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Toppenstedt - Dachrinne abmontiert

Der Kindergarten an der Straße An der Bahn ist in der Zeit zwischen Montag (18.5.2020), 18:00 Uhr und Dienstag, 8:00 Uhr von Dieben heimgesucht worden. Die Täter montierten insgesamt rund 50 Meter Kupferdachrinne vom Gebäude ab. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen, Telefon 04172 986610.

Seevetal/Meckelfeld - Transporter kippte um

Auf dem Großmoordamm kam es am Dienstag, gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 77-jährige Fahrer eines Transporters war unterwegs in Richtung der Straße Friesenweg. Als ihm ein Pkw im Kurvenbereich entgegenkam, wich der Mann aus und kam mit dem Transporter dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Transporter kippte auf die Seite. Der 77-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 5000 EUR.

Tespe - Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 71-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend leicht verletzt worden. Die Frau wollte gegen 18:15 Uhr mit ihrem Pkw von der Bergstraße in die Bütlinger Straße einfahren. An der Einmündung verwechselte sie vermutlich Gas - und Bremspedal und beschleunigt dadurch ihren Wagen stark. Der Pkw fuhr quer über die Bütlinger Straße und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der 71-Jährigen festgestellt. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von rund einem Promille. ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

