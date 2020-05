POL-WL: Werkzeuge aus Transporter gestohlen ++ Winsen/Bahlburg - Vorfahrt missachtet

Polizeiinspektion Harburg

Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Am vergangenen Wochenende haben Diebe einen Citroen Jumper aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Der Wagen war am Samstag, gegen 11 Uhr auf einem Parkstreifen am Gerhart-Hauptmann-Ring abgestellt worden. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl bemerkt. Die Täter hatten die Tür zur Ladefläche aufgehebelt und anschließend Sägen, Bohrmaschinen und Messwerkzeuge gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Winsen/Bahlburg - Vorfahrt missachtet

Auf dem Bahlburger Kreuz kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 07.55 Uhr wollte eine 38-jährige Frau mit ihrem Mercedes von Pattensen nach Bahlburg fahren und kreuzte dazu die L 234. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 34-jährigen Frau, die mit ihrem VW Polo von Wulfsen in Richtung Luhdorf unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Vorsorglich kam auch die 34-Jährige für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

