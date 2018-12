POL-WL: Fenster aufgehebelt ++ Winsen - Zusammenstoß mit Einsatzfahrzeug ++ Wistedt - Schwer verletzt und Widerstand geleistet

Asendorf (ots) - Fenster aufgehebelt

An der Eichenstraße sind Diebe am Montag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter kamen in der Zeit zwischen 09.30 und 17.30 Uhr auf das Grundstück und hebelten ein rückwärtiges Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Winsen - Zusammenstoß mit Einsatzfahrzeug

Auf der Osttangente kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Notarzteinsatzfahrzeug beteiligt war. Der VW-Transporter war unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Osttangente in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Einmündung Ilmer Weg überquerte das Fahrzeug gegen 17.10 Uhr die führ ihn Rotlicht zeigende Ampelkreuzung. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Mercedes in die Kreuzung ein. Offenbar hatte der Mann den Rettungswagen nicht bemerkt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge massiv beschädigt wurden.

Der 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeugs und seine 31-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro.

Wistedt - Schwer verletzt und Widerstand geleistet

Ein 29-jähriger Mann ist am Montagabend auf der L 142 mit seinem Pkw verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 22.40 Uhr von Vaerloh in Richtung Wistedt unterwegs, als er in einem Kurvenberiech die Kontrolle über seinen Fiat Punto verlor und mit einem Baum kollidierte. Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Schon bei der Rettung zeigte sich der 29-Jährige, der vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, sehr aggressiv. Selbst im Rettungswagen schlug er um sich. Schließlich mussten Polizeibeamte ihn auf der Fahrt ins Krankenhaus begleiten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

