POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall

Meckelfeld (ots) - Am Freitagabend (07.12.18) gegen 18:26 Uhr ereignete sich in Seevetal/Meckelfeld ein tragischer Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige Seevetalerin wollte mit ihrem Pkw von der Straße "Am Saal" kommend nach links in die "Glüsinger Straße" einbiegen. Die für sie geltende Lichtzeichenanlage zeigte "grün" an. Zeitgleich überquerte ein 91-Jähriger Fußgänger von der Straße "Am Saal" kommend die Glüsinger Straße auf der dortigen Fußgängerfurt. Auch die für ihn geltende Lichtzeichenanlage zeigte "grün" an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah die 44-Jährige den Fußgänger beim Einbiegen in die Glüsinger Straße und erfasste ihn.

Der 91-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

