POL-WL: Neu Wulmstorf - Sechs PKW beschädigt

Neu Wulmstorf (ots) - Sechs PKW beschädigt

Am Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr beschädigten Unbekannte insgesamt sechs Fahrzeuge in der Goethestraße. Der oder die Täter traten bei zwei Fahrzeugen gegen die Außenspiegel, welche dadurch erheblich beschädigt wurden. Bei vier weiteren Autos wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neu Wulmstorf unter der Rufnummer 040/ 70013860 zu melden.

