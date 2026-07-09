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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienhagen (LK Celle) (ots)

Am 29.06.2026 kam es gegen 11:30 Uhr in Nienhagen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die Fahrerin des Pkw musste im Schafstallweg an der Kreuzung zur Dorfstraße verkehrsbedingt halten. Hier sei ihr dann von hinten ein Fahrradfahrer mit seinem dreirädrigen Fahrrad aufgefahren. Auf Ansprache habe sich der Fahrradfahrer in Richtung Klosterhof entfernt. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 65-70 Jahre alt
   - kurze, weiße Haare
   - schlanke Statur
   - ca. 180cm
   - rotes T-Shrt
   - kurze, beige Cordhose

Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich bei der Polizeistation Wathlingen (Tel. 05144/495460) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Felix Dawert
Telefon: 05141-277106
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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