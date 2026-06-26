Polizeiinspektion Celle

POL-CE: E-Scooter übersehen - eine leicht verletzte Person

Celle (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, gegen 09:30 Uhr befuhr eine 41-Jährige aus Celle mit ihrem PKW Mitsubishi die Blumenlage (B214) in Richtung der Braunschweiger Heerstraße. An einem Fußgängerüberweg übersah sie eine 19-Jährige, die diesen mit einem E-Scooter überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die E-Scooter-Fahrerin verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Gegen beide Unfallbeteiligten wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

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