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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: E-Scooter übersehen - eine leicht verletzte Person

Celle (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, gegen 09:30 Uhr befuhr eine 41-Jährige aus Celle mit ihrem PKW Mitsubishi die Blumenlage (B214) in Richtung der Braunschweiger Heerstraße. An einem Fußgängerüberweg übersah sie eine 19-Jährige, die diesen mit einem E-Scooter überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die E-Scooter-Fahrerin verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Gegen beide Unfallbeteiligten wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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