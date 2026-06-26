Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall mit Verletzten

Bergen (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2026, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Bergen mit seinem E-Scooter den Radweg entlang der B3. Während seiner Fahrt nutzte er Kopfhörer und schaute sich für einen kurzen Moment um. Kurz vor der Ortschaft Bollersen übersah er auf Grund dessen den auf dem Radweg stehenden 70-jährige Mann aus Celle. Dieser war gerade dabei eine Plane zusammenzulegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sowohl der 19-jährige als auch der 70-jährige Mann leicht verletzt werden. Beide Beteiligten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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