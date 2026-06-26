Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf

Wathlingen (ots)

Am vergangenen Freitag, 19.06.2026 ist es in Wathlingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 32-Jähriger an dem Tag gegen 14:45 Uhr mit seinem Roller die Nienhagener Straße aus Papenhorst kommend in Richtung Wathlingen. In Höhe des Kreisels am Ortseingang befand sich zu dem Zeitpunkt eine bislang unbekannte Frau auf dem Gehweg, die plötzlich ein Mobiltelefon nach ihm warf, den Rollerfahrer aber verfehlte. Zuvor hatte die Frau offensichtlich zwei Mülltonnen auf die Fahrbahn geschoben. Ein 41 Jahre alter Zeuge des Vorfalls entfernte die Mülltonnen wieder von der Straße. Sowohl der Rollerfahrer als auch der Zeuge sprachen die Unbekannte auf ihr Verhalten an, erhielten aber keine adäquate Antwort. Die Frau machte einen verwirrten Eindruck und entfernte sich in Richtung Papenhorst. Das geworfene Mobiltelefon wurde sichergestellt.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden:

Zirka 50 Jahre alt

Dunkle Haare

Türkises / Blaues Kleid

Schlappen

Handtasche mit Leopardenprint

Wer in dem Zusammenhang Hinweise auf die Frau geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell