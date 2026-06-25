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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit drei beteiligten PKW - Niemand verletzt

Hermannsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hermannsburg mit drei beteiligten PKW ist gestern ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Eine 24-Jährige befuhr gegen 06:35 mit ihrem Audi die L 240 aus Hermannsburg kommend in Richtung Diesten. In der Ortsdurchfahrt Hermannsburg wollte sie nach links auf die Oldendorfer Straße abbiegen, musste aber noch den entgegenkommenden Opel eines 42-Jährigen passieren lassen. Ein hinter dem Audi fahrender Peugeot-Fahrer (55 Jahre alt) erkannte die Verkehrssituation nicht und setzte zum Überholen des Peugeots an. Dabei kam zum Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Gesamtschaden von zirka 15.000 Euro. Ein Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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